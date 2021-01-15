Синоптики прогнозируют на территории донского региона резкое ухудшение погоды: похолодание, ураганный ветер и гололед. Такую информацию распространило управление МЧС по Ростовской областиТак, с пятницы 15 января и до 19 января погода преподнесет дончанам массу неприятных сюрпризов. На Дону прогнозируются осадки и возможное налипание снега на деревья и провода электросети.Ожидается, что в выходные в регионе заметно усилится ветер. Его порывы будут достигать 15–18 метров в секунду. Но на этом метеорологические неприятности не закончатся. Все это приведет к ухудшению видимости на дорогах во время метели. Автомобилистам и пешеходам следует с особой осторожностью планировать передвижение в населенных пунктах и за их пределами.Власти Ростова-на-Дону обратились к пенсионерам с просьбой о том, чтобы они отказались от прогулок в ближайшие дни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемь автомобилей столкнулись на трассе в Ростовской области: два человека погибли, двое пострадалиРегион накрыл сильный снегопад (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!