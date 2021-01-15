Семь автомобилей столкнулись на трассе в Ростовской области: два человека погибли, двое пострадали. Как рассказали в Управлении ГИББД по региону, серьезная авария случилась в 7:45 на трассе в Морозовском районе.По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонды» решил пойти на обгон. Несмотря на сложные погодные условия, мужчина выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Скания».Удар был такой силы, что легковой автомобиль, словно мяч, отбросило на идущую «Газель». Дальше – больше. «Хонда» врезалась в «Тойоту», «Мерседес» и «Фольцваген».В общей сложности, в аварии участвовали семь машин.Как сообщили в пресс-службе донского Управления ГИБДД, в результате происшествия скончались два человека. Это – водитель и пассажир «Хонды».Кроме того, водители автомобилей «Газели» и «Тойоты» госпитализированы с травмами различной степени тяжести.- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве. - На месте работают сотрудники, которые пытаются не допустить пробку, регулируя движение.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что на трассе в Ростовской области в аварию попал рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Луганск. В результате два человека скончались, трое очутились в больнице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗадержаны пять авиарейсов: как работает в снегопад аэропорт ПлатовСейчас несколько рейсов в главном аэропорту Дона отложены. Пассажиры не могут вылететь в Санкт-Петербург, Гюмри, Калининград, Калугу и Стамбул (подробности)