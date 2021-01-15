Экстренное предупреждение о непогоде распространила ростовская горадминистрация. По данным синоптиков, резкое похолодание, сильный ветер и обильный снегопад ожидаются на территории донской столицы в пятницу, 15 января.На дорогах может образоваться снежный накат, что может привести к увеличению количества аварий. В течение всего дня в Ростове-на-Дону и населенных пунктах области возможны обрывы линий электросети, падение деревьев и прочие проблемы, вызванные стихией.Сейчас автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Оставлять машины можно только на парковочных площадках, чтобы не препятствовать работе общественного транспорта.Забывать о правилах безопасности не стоит и пешеходам. Переходить дорогу ростовчанам следует только в разрешенных местах. Пенсионерам во время непогоды стоит отказаться от прогулок, а также обзавестись тростью с резиновой набойкой.Непогода повилияла на работу главного ростовского аэропорта Платов, где задержаны несколько авиарейсов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещенские морозы до минус 16 градусов: резкое похолодание ждет Ростов-на-Дону в ближайшие дниСиноптики рассказали, стоит ли ожидать осадков на Крещение в Ростове-на-Дону (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.