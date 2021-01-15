Состав главного футбольного клуба Ростовской области вскоре может пополниться новым игроком. 32-летнего вратаря Андрея Синица заметили на сборах донской команды в испанском городе Марбелья.Сейчас голкипер находится в статусе свободного агента. Пока никакой официальной информации о переходе Андрея Синица в состав желто-синих нет. Но в тренировках «Ростова», которые проходят перед возобновлением серии матчей Российской Премьер-лиги, футболист уже участвует. Фото с ним клуб опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях.В составе кубанской команды футболист выступал с 2012 года. Вратарь провел более сотни матчей в «Краснодаре», в том числе в 33 играх он не пропустил мяч в ворота.Сейчас в рейтинге РПЛ ФК «Ростов» находится на пятом месте. Желто-синие уступают «Зениту», московским клубам ЦСКА и «Спартаку», а также «Сочи».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС кем сыграет ФК «Ростов» после каникул: публикуем расписание матчей 2021Рассказываем, с кем сыграет ФК «Ростов» в четырех турах 2021 (подробности)\\"Ему за 50!\\": главный тренер \\"Ростова\\" Карпин показал свою физическую формуНаставник донской команды тренируется вместе с игроками (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!