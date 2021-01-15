В донской столице прошел очередной рейд, в ходе которого были выявлены новые нарушители масочного режима в транспорте.Мониторинговые группы проинспектировали 1 017 автобусов, троллейбусов и трамваев. Проверки прошли во всех районах города. Как и раньше, комиссии выбирали специально те места, где проходит наибольшее количество транспорта. По итогам прошедших проверок были выявлены 63 нарушителя масочного режима в общественном транспорте. Из них 61 на пассажиров и два - на водителей.- Соблюдение санитарных норм со своей стороны контролируют и представители АТП. Благодаря их работе проверено 458 транспортных средств. Вынесено 6 дисциплинарных взысканий, - сообщили в пресс-службе городской администрации.Всего за первую половину января были проверены 6 634 единицы общественного транспорта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа праздники ростовчане нарушили масочный режим в транспорте 140 раз.В отношении нарушителей составлены административные протоколы.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!