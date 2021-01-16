В Ростовской области, на трассе в Зимовниковском районе, произошла авария со смертельным исходом. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, в пятницу, 15 января, 29-летняя водитель «десятки» не справилась с управлением и вылетела на обочину.В этот момент там оформляли по европротоколу ДТП без пострадавших водители «Шкоды» и «Джили».- Между машинами находился пассажир «Джили», 56-летний мужчина. В результате аварии он скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - отметили в пресс-службе ведомства.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» рассказывала о том, что на трассе столкнулись семь машин. В результате два человека погибли, трое очутились в больнице. По предварительным данным, из-за непогоды водитель, спровоцировавший аварию, е справился с управлением.Еще одна авария произошла В Ростовской области на трассе Азов — Староминская. 71-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген-Гольф» направлялась из Ейска в Ростов. Пенсионерка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Здесь автомобиль врезался в «Ниссан».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Семь автомобилей столкнулись на трассе в Ростовской области: два человека погибли, двое пострадалиРегион накрыл сильный снегопад (подробнее)