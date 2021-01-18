Волонтеры регионального отделения отряда \\"Лиза Алерт - Юг\\" начали поиски жителя Аксая Василия Сергеевича Панасенко, который 16 января около семи часов вечера вышел из дома и исчез.Родственники и друзья мужчины всерьез обеспокоены, ведь пропавший отличается плохим здоровьем и нуждается в помощи медиков. Василий Панасенко не отвечает на телефонные звонки, сообщения и публикации в социальных сетях.Рост мужчины - 178 сантиметров, он среднего телосложения, волосы - темно-русые и короткие, глаза серого цвета.В день исчезновения Василий Панасенко был одет в синюю куртку с капюшоном и белым мехом, черные джинсы, синие ботинки. При себе у мужчины были ключи от дома.Волонтеры поискового отряда отмечают, что мужчина может находиться в любом районе Аксая, а также за пределами города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове ищут пропавшую школьницуДевочка исчезла в конце прошлого года (подробности)АЛЛО!Если вы что-либо знаете о местоположении Василия Панасенко, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.