В Ростове-на-Дону сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в одну из городских школ. Как оказалось, в учебном заведении не обошлось без нарушений санитарных норм.Так, в уборных не было туалетной бумаги, мыла и полотенец.Также не был разграничен по времени вход школьников в столовую, поэтому перед обеденной зоной скапливалась на перемене большая очередь.Материалы проверки были направлены в суд. В итоге руководство учебного учреждения признали виновным в административном правонарушении, и оштрафовали школу на 50 тысяч рублей.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала, что в Ростовской области сотрудница блинной была поймана на нарушении масочного режима. Продавщица носила защитную лицевую маску на подбородке, а на торговой точке еще и не было запаса необходимых средств для проведения дезинфекции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Штрафы ГИБДД: как проверить свою задолженность, и в какие сроки можно оплатитьНа каких сервисах и порталах можно проверить задолженности по штрафам (подробнее)