В социальной сети мост на улице Малиновского \\"обратился\\" к известному ростовскому рэперу Басте.Напомним, что совсем недавно, после закрытия путепровода, кто-то из горожан создал для него собственный аккаунт в Инстаграме. В нем отражается вся жизнь и ход ремонта моста. Но вот на днях в одном из постов создатель аккаунта от имени моста обратился к ростовскому рэперу Басте.Сделал он это весьма интересно - в стихотворной форме и в жанре рэпа.- Баста, скажи, как рэпер мосту:Тему я трогаю ту иль не ту?Жду поэтического я ответа,Как соловей приходящего лета.Возможно, я дерзок, как платовский \\"шаттл\\",Если я нарываюсь на баттл,И тем не менее, это так просто:А поддержишь ли ты мост на Малиновского? - \\"поинтересовался\\" мост.Баста пока никак не отозвался на \\"обращение\\" моста. Но ростовчане с нетерпением требуют реакции рэпера.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМост на Малиновского \\"завел\\" личный аккаунт в Инстаграме.Авторы пообещали следить за реконструкцией моста.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!