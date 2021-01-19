В донском регионе губернатор Василий Голубев утвердил список из 16 дончан, которые вошли в Общественную палату Ростовской области четвертого состава.В его состав вошли руководители общественных организаций, представители сферы образования, здравоохранения, ветеранских организаций, духовенства. Ими стали:- Волковыский Игорь Вильгельмович - инспектор Стратегического Объединенного Командования ЮВО;- Волощук Валерий Юрьевич - руководитель Епархиального отдела по взаимодействию Церкви и общества религиозной организации \\"Ростовская-на-Дону Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)\\";- Гербач Валентин Владимирович – председатель Ростовского-на-Дону городского отделения Ростовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;- Горяинов Станислав Викторович – председатель Ростовской областной общественной организации «Ростов без наркотиков»;- Дюжиков Александр Акимович – директор центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница»;- Канская Кристина Леонидовна – директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Донской волонтерский центр»;- Кузнецов Николай Геннадьевич – научный руководитель федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»;- Кущев Вячеслав Митрофанович – художественный руководитель – генеральный директор государственного автономного учреждения культуры Ростовской области «Ростовский государственный музыкальный театр», заслуженный деятель искусств Российской Федерации;- Ласточкина Валентина Михайловна – председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»;- Лозыченко Александр Васильевич – председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской области»;- Нечушкин Александр Юрьевич – директор Донского казачьего государственного института пищевых технологий и бизнеса – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского»;- Позднышов Алексей Николаевич – декан юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»;Понеделков Александр Васильевич – заведующий кафедрой политологии и этнополитики Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;Туркин Алексей Анатольевич – директор государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Паралимпийская адаптивная школа № 27»;Шафиров Леонид Александрович – президент Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи»;Южанская Вера Николаевна – первый заместитель председателя правления Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»Сейчас в состав Общественной палаты входит 51 человек. Состав избирается каждые три года, и процесс формирования проходит в три этапа. Треть утверждает своим указом губернатор, треть – Законодательное Собрание, еще одна треть формируется по предложениям НКО уже назначенными членами палаты нового состава.Напомним, что Общественная палата Ростовской области первого созыва была сформирована 8 февраля 2012 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове назначили нового главу департамента по делам казачества.Им стал Петр Серов.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!