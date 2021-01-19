В Ростовской области загорелся частный дом.Инцидент произошел в понедельник, 18 января, около половины первого дня в городе Азове. Ярким пламенем вспыхнул один из частных домов на улице Григория Мирошниченко. Черные клубы дыма, поднимающиеся к небу заметили соседи, они также почувствовали запах гари и вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено уже десять квадратных метров дома. Локализовать возгорание спасателям удалось в 12:42, а полностью потушить пожар уже в 12:48. Когда пожарным удалось войти в дом, там они обнаружили труп 87-летней женщины. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.- Для ликвидации пожара привлекались от МЧС восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПенсионерка погибла в пожаре в Ростовской области.Причина возгорания пока остается неизвестной.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!