В донской столице временно ограничат движение по улице Стадионной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Введенные ограничения будут действовать чуть более полугода, а именно - с 19 января по 30 июля. Сложности с движением будут возникать в районе дома № 38. Причиной их станет строительство многоэтажного дома.Изначально об ограничении движения в этом месте заявили в департаменте автодорог и организации дорожного движения города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ центре Ростова и Нахичевани ограничат движение: рассказываем, где и когда.Дороги перекроют в начале нового года.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!