На трассе в Ростовской области загорелась машина

Сотрудники ДПС помогли автомобилисту. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В нестандартную ситуацию попал водитель «Волги» на 69-ом километре дороги Семикаракорск-Красноармейский, расположенной в Мартыновском районе Ростовской области. После заправки автомобиля под капотом машины дончанина вспыхнуло пламя.

К счастью, мужчина успел отъехать от АЗС на несколько метров. В это время неподалеку оказались автоинспекторы. Старший лейтенант полиции Иван Кирнов и инспектор ДПС Александр Дацюк бросились на помощь водителю. С помощью огнетушителя им удалось быстро потушить пожар. Затем полицейские сообщили о произошедшем в МЧС.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что благодаря оперативным действиям автоинспекторов никто не пострадал.

Водитель вспыхнувшего автомобиля поблагодарил полицейских за помощь.

Напомним, недавно инспекторы помогли водителю грузовика выбраться из снежной ловушки на донской трассе.

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