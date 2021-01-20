Гонка двух автобусов закончилась аварией и спровоцировала пробку

В донской столице столкнулись два автобуса. Фото: соцсети

В донской столице устроившие гонки водители автобусов столкнулись на проезжей части.

Инцидент произошел в среду, 20 января, на проспекте Стачки. Столкнулись автобус № 85а, следовавший в с/т "Изумруд" и № 40, который ехал из ЖК "Западная резиденция" в сторону филиала часового завода "Витязь".

Очевидцы в одном из городских пабликов соцсети рассказали, что два автобуса устроили гонки, пытаясь опередить друг друга, чтобы забрать как можно больше пассажиров с ближайшей остановки. И именно из-за этого 85-й автобус притер проезжающий мимо автобус. К счастью, никто из пассажиров и сами водители-гонщики не пострадали.

Оба транспортных средства получили небольшие механические повреждения. Из-за аварии на дороге образовалась небольшая пробка.

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