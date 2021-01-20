Алексей Логвиненко сообщил, что отопительный сезон проходит успешно

Алексей Логвиненко рассказал об отопительном сезоне. Фото: аккаунт Алексей Логвиненко в Инстаграм

Сити-менеджер донской столицы рассказал о том, как проходит в городе отопительный сезон.

Ростовчане уже пересекли "экватор" по времени работы отопительных систем. Стоит отметить, что все они работают без крупных сбоев и в штатном режиме, а все это, благодаря работе коммунальных служб.

Кроме того, значительно снизилось и количество аварий на тепловых сетях. Этот показатель уменьшился в среднем на десять процентов. Круглосуточно дежурят 83 аварийные бригады, в состав которых входят более 400 человек и 190 единиц специализированной техники.

- Несмотря на мороз, все 246 теплоисточников и объекты электросетевого хозяйства работают стабильно. Особое внимание к соблюдению температурных нормативов и показателей давления воды, поставляемой в дома ростовчан с городских котельных, - написал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм Алексей Логвиненко.

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Изменения придутся по душе ростовчанам.

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