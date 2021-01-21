В центре Ростова-на-Дону несколько часов не будут работать светофоры

В центре Ростова отключатся светофоры Фото: "КП" Архив

В центре Ростова-на-Дону отключат часть светофоров. Как рассказали в мэрии донской столицы, причина - плановые отключения на электросетях. Однако многочасовых заторов из-за этого не предвидится, так как свет выключат после девяти утра. В настоящее время пробки на дорогах составляют шесть баллов.

- с 9 до 18 часов отключение регуляторов движения произойдет на пересечении проспекта Буденновского и улицы Темерницкой, а также на перекресте улицы Большой Садовой и переулка Островского;

- с 10 до 12 часов отключатся светофоры на пересечениях улицы Социалистической и переулка Островского, улицы Большой Садовой и переулка Халтуринского, а также на стыке улицы Максима Горького и проспекта Чехова;

- с 13 до 16 часов будут отключены светофоры на перекрестке улицы Максима Горького и проспекта Соколова.

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