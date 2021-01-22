Около 3 миллионов рублей долгов по зарплате вернули рабочим в Ростовской области

Большинство предприятий-должников находится в стадии банкротства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области рабочим и сотрудникам с начала года выплатили более трех миллионов рублей задолженности по заработной плате. Основная часть этой суммы приходится на выплаты своему персоналу одного из предприятий Красносулинского района, заявили чиновники областного правительства на заседании межведомственной комиссии.

В минувшем году в регионе удалось добиться от компаний-должников выплаты 24,9 млн рублей, пояснили в пресс-службе правительства. Сейчас большинство предприятий-должников находятся в стадии банкротства. Из-за судов вопрос выплаты денег сотрудникам затягивается. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пояснил на заседании комиссии, что до начала марта в регионе власти выполнят проверки всех предприятий, имеющих крупные задолженности по зарплате. Региональное минтруда и служба судебных приставов будут совместно контролировать взыскание средств с проблемных работодателей.

Долги по зарплате донским жителям превысили 50 миллионов рублей. В минувшем году в Ростовской области правоохранители возбуждали уголовные дела против управленцев, прошли несколько судебных заседаний. Громким стало дело в отношении директора таганрогского завода по производству оборудования для пищепрома. Руководителя обвинили в невыплате зарплаты работникам в течение двух с половиной лет.

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