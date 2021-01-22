Рынок «Классик» могут временно закрыть из-за нарушений пожарной безопасности

Прокуратура Ростовской области. Фото: карты 2gis.ru

После проверки рынка сотрудники прокуратуры подали ходатайство в суд о временном приостановлении торговли на территории «Классика». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поводом для проверки послужил крупный пожар, который произошел на рынке в декабре прошлого года. Тогда огонь бушевал на площади более 2,5 тысячи квадратных метров. Многие предприниматели заявили, что понесли убытки.

Эксперты выявили множество нарушений требований безопасности. В ключевых точках рынка отсутствовали пожарные проезды, а также специальные барьеры, которые в случае возгорания должны препятствовать распространению огня. Места торговли не были оборудованы противопожарными установками и сигнализациями. Люди не знали, как эвакуироваться в случае пожара.

Прокуратура направила в суд иск, в котором требует устранить нарушения. Кроме суда ведомство обратилось в МЧС с требованием оштрафовать виновных в нарушениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону 6 декабря 2020: горит павильон с пиротехникой

Загорание - в двухэтажном павильоне. Очевидцы позвонили в единую диспетчерскую службу и уже через несколько минут пожарные были на месте (подробности).

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.