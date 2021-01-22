В донском регионе за январь были проведены 43 рейда по соблюдению масочного режима

В Ростовской области выявляют нарушителей масочного режима. Фото: администрация Ростова

В Ростовской области изо дня в день проводятся рейды, в ходе которых проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Только за январь были проведены 43 рейда. Они прошли в Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске, Таганроге, Азове, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Гуково, Донецке, Мартыновском, Азовском и Егорлыкском районах. Составлено 49 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.61 КоАП РФ.

- Проверки соблюдения масочного режима проводятся регулярно во всех муниципальных образованиях Ростовской области согласно разработанному графику, - пояснил начальник отдела контроля работы предприятий транспорта регионального минтранса Александр Лисичкин.

Всего мониторинговые группы за 2020 год и начало 2021 года провели 198 рейдов, по результатам которых составили 281 протокол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области более трех тысяч человек получили первую дозу вакцины от ковида.

Через время людям предстоит сделать вторую прививку.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!