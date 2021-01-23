Футболисты донского клуба решили быть в тренде и примерили образы мультяшных героев

ФК "Ростов" примерил образы мультяшек. Фото: аккаунт команды в Фэйсбук

Игроки футбольного клуба "Ростов" на сборах решили не отставать от современной интернет-моды.

Футболисты примерили на себя образы мультяшных героев, которые можно легко создать через популярное приложение. В такой мини-фотосессии поучаствовали всего семь игроков. Снимки опубликовали в официальном аккаунте донского клуба. Болельщикам предложили угадать, кто из мультяшек есть кто.

Фанаты ростовского клуба, разумеется, безошибочно узнали своих любимцев. Ими оказались Матиас Норман, Хорен Байрамян, Сергей Песьяков, Роман Еременко, Егор Бабурин, Маким Осипенко и Данил Глебов. Кроме того, в комментариях любители желто-синих предположили, что с участием футболистов в таком виде мог бы получиться достаточной неплохой мультфильм, может быть даже и мультсериал.

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