Четыре футболиста молодежки «Ростова» поехали на зимние сборы в Испанию

Игроки ростовской молодежки, попавшие на сборы. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

В Испании футболисты «Ростова» активно готовятся к возобновлению матчей Российской Премьер-лиги. В зимних сборах вместе с основной командой участвуют игроки молодежного состава. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На тренировочное поле в Марбелье вышли Данила Сухомлинов, Артур Сохиев, Никита Куприянов и Андрей Лангович. Все они отлично зарекомендовали себя в молодежке, поэтому им выпала уникальная возможность проявить себя на поле наравне с основной командой.

О начинающем футболисте-полузащитнике 18-летнем Даниле Сухомлинове известно, что в минувшем сезоне он выступал за «Мастер-Сатурн» в ЮФЛ. Его признали одним из самых результативных игроков. В «Ростов» он перешел летом. Во время молодежного чемпионата ему удалось забить четыре мяча, также он сделал одну голевую передачу. В основном составе футболист выступал уже трижды.

На сборы взяли еще одного полузащитника молодежки - Никиту Куприянова. Он занимается в академии ФК «Ростов» с 14 лет. В молодежном чемпионате этого сезона ему удалось забить два мяча. В том числе, ему принадлежит красивый гол со штрафного. За основной состав футболист дебютировал в прошлом сезоне в матче против ФК «Сочи».

Самый «универсальный» футболист молодежки - 17-летний азовчанин Андрей Лангович - на сборах выступает в качестве крайнего защитника, хотя, как отмечают в клубе, он легко может сыграть в центре обороны, в полузащите и даже в нападении. Во время молодежного чемпионата ему удалось забить два мяча.

ФК «Ростов» пригласил на сборы 18-летнего центрального нападающего Артура Сохиева, который в этом сезоне дебютировал за основной состав в РПЛ. Во время первого из трех матчей за главную команду клуба ем удалось сделать голевую передачу. Футболист перешел к желто-синим из клуба «Спартак-Владикавказ».

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