Пожилая дончанка погибла в пожаре в Волгодонске

В Ростовской области сгорел частный дом вместе с хозяйкой. Фото: ГУ МЧС РО

В донском регионе загорелся частный дом в одном из садовых товариществ.

Инцидент произошел в пятницу, 22 января, около восьми часов утра в СНТ "Донской сад" в городе Волгодонске. По неизвестной причине загорелся один из расположенных там дачных домов. Свидетелями возгорания стали соседи, они-то и заметили поднимающиеся к небу черные клубы дыма. Неравнодушные местные жители вызвали к месту происшествия бригаду спасателей.

К моменту прибытия огнебоцев огнем было охвачено десять квадратных метров дома. Локализовать возгорание спасатели смогли к 08:26, а полностью потушить еще ровно через пять минут. Как только пожарным удалось войти в дом, они сразу увидели тело 64-летней женщины. Причиной смерти хозяйки дома стало отравление продуктами горения. В настоящее время неизвестной остается только причина пожара, ее предстоит установить специалистам.

- Для ликвидации пожара привлекались от МЧС пять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

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