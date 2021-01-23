В центре города загорелся жилой дом

В Ростове загорелся трехэтажный дом Фото: "КП" Архив

В центре донской столицы ярким пламенем вспыхнул жилой дом.

Инцидент произошел на улице 1-я Линия около половины четвертого дня. По неизвестной причине вспыхнул трехэтажный жилой дом. Похоже, горела лишь одна квартира. Бригаду пожарных к месту происшествия вызвали почувствовавшие сильный запах гари соседи.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено шесть квадратных метров помещения. Пожарным удалось полностью потушить пламя к 15:44. К счастью, обошлось без жертв. Но причина возгорания до сих пор остается неизвестной, ее предстоит в ближайшее время выяснить специалистам и оценить нанесенный ущерб.

- К тушению пожара привлекались шесть единиц техники и 20 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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