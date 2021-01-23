Символичную композицию для предстоящего года слепил из снега ростовский скульптор-любитель

В донской столице скульптор любитель создал композицию, заряжающую оптимизмом. Фото: соцсети - "Это Ростов"
Весьма интересная снежная скульптура украсила одну из ростовских улиц.
Она появилась в микрорайоне Левенцовский. Скульптор-любитель постарался на славу. Он слепил из тающего снега мощного быка, который изгоняет в ужасе убегающий коронавирус. Скульптура оказалась весьма правдоподобной - бык выглядел прямо как настоящий, а вот испуганный снежным животным коронавирус изрядно насмешил тех, кто увидел произведение искусства.
Кто-то из местных жителей даже сфотографировал его, а затем опубликовал снимки в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи не смогли остаться равнодушными к этой композиции.
«Есть же художники!», «Бык прекрасен… Вирус насмешил. Не перевелись ещё у нас на Руси лепуны из снега..», «Бык тощий какой-то или уже подтаял?» - поделились своим мнением о произведении искусства ростовчане.
Но сейчас остается лишь надеяться, что скульптура действительно будет пророческой.
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