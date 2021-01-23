Символичную композицию для предстоящего года слепил из снега ростовский скульптор-любитель

В донской столице скульптор любитель создал композицию, заряжающую оптимизмом. Фото: соцсети - "Это Ростов"

Весьма интересная снежная скульптура украсила одну из ростовских улиц.

Она появилась в микрорайоне Левенцовский. Скульптор-любитель постарался на славу. Он слепил из тающего снега мощного быка, который изгоняет в ужасе убегающий коронавирус. Скульптура оказалась весьма правдоподобной - бык выглядел прямо как настоящий, а вот испуганный снежным животным коронавирус изрядно насмешил тех, кто увидел произведение искусства.

Кто-то из местных жителей даже сфотографировал его, а затем опубликовал снимки в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи не смогли остаться равнодушными к этой композиции.

«Есть же художники!», «Бык прекрасен… Вирус насмешил. Не перевелись ещё у нас на Руси лепуны из снега..», «Бык тощий какой-то или уже подтаял?» - поделились своим мнением о произведении искусства ростовчане.

Но сейчас остается лишь надеяться, что скульптура действительно будет пророческой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети ждут каждую зиму: скульптуры из снега лепит пожарный из Новочеркасска.

Сергей Шельпов уже девять лет украшает город фигурами сказочных персонажей и животных.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!