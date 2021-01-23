Ни минуты без футбола: как развлекаются игроки ФК "Ростов" вне тренировок на сборах

ФК "Ростов" на сборах развлекается, играя в футбольный симулятор. Фото: ФК "Ростов"

Вратарь ФК "Ростов" Егор Бабурин рассказал о том, как команда проводит время на сборах.

Разумеется, у игроков есть установленный распорядок дня. В него входят приемы пищи, тренировки и приведение в порядок формы. Но игроки имеют и личное время, которое тоже не проходит без футбола, но теперь в него играют не ногами, а руками. Игроки проводят время перед экраном, меряясь силами в футбольном симуляторе.

Здесь у каждого из футболистов есть свои предпочтения, по которым они и выбирают команду, которой будут играть. Поединки бывают очень жаркими - голы влетают в ворота соперника один за другим. Каждый стремится выиграть, так как проигравшему выпадает нелегкая задача - на завтраке для выигравшего надо добыть стакан ароматного кофе.

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