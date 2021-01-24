Парень избил девушку на глазах у свидетелей в центре Ростова

В сеть попало видео с тем, как парень избивает свою подружку. Фото: соцсети - "Это Ростов"

В Ростове местная жительница стала свидетелем того, как жестоко парень расправлялся со своей возлюбленной. Парень избил девушку прямо на улице на глазах изумленных прохожих.

Ростовчанка в соцсетях рассказала, что она возвращалась домой поздним вечером 23 января, когда услышала безумные крики на перекрестке улицы Темерницкой и проспекта Буденновского. Когда же она подошла к месту, то увидела, что парень бьет рыдающую девушку и в конце концов сбивает ее с ног. Но рядом оказался небольшой сугроб, который еще не до конца растаял, он, конечно, смягчил падение но не намного, истерзанная ростовчанка продолжала кричать и пыталась убежать.

- Рядом стояли его приятели и не дали мне вмешаться. Девушка пыталась сесть ко мне в машину, но мужчина, который ее бил, не позволил ей это сделать. Повторял, что они сами разберутся, и что это его девушка, - рассказала ростовчанка.

Но к моменту, когда приехала полиция, все успели разбежаться. Местная жительница в соцсети обратилась к избитой девушке и тем, кто ее знает и сообщила, что готова быть свидетелем и даже дать показания в суде.

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