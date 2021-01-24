Ростовский микрорайон украсила высокая грязевая горка

В Ростове появилась земляная горка. Фото: соцсети - "Урбанистика - Ростов-на-Дону"

В одном из микрорайонов донской столицы появилась огромная горка из земли.

В высоту она достигала порядка нескольких метров. Выглядело сооружение довольно устрашающе: огромная гора земли, по одной из ее сторон умостили два металлических желоба, чтобы ребятишки могли съезжать. Кроме того, размещалась она прямо на газоне. Но подниматься на такую гору, скорее всего, удается с большим трудом и не без ущерба для одежды.

Такой аттракцион запечатлели на камеру мобильного телефона местные жители. Снимок появился в одном из городских пабликов в соцсети.

- Непонятный объект представляет собой гору земли высотой около 2 метров. Ступеней здесь нет, - написал автор поста.

Равнодушными не смогли остаться и пользователи социальной сети.

«Доступное жилье и доступная инфраструктура», «А вы не подумали, что здесь была снежная горка», - поделились своим мнением в комментариях горожане.

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Ростовчанам, да и всему миру, остается лишь надеяться, что она пророческая.

АЛЛО!

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