В Ростове определили подрядчика для содержания Северного кладбища

В Ростове нашли подрядчика для ухода за Северным кладбищем Фото: "КП" Архив

В донской столице МКУ «Служба городских кладбищ» выбрала подрядчика, который займется содержанием Северного кладбища. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

На конкурс подали всего три заявки. Победителем тендера стало Муниципальное унитарное предприятие специализированных коммунальных услуг Ростова-на-Дону. С ним-то и был заключен контракт на оказание услуг. Сумма его составила порядка 15,36 миллиона рублей. Стоит отметить, что это на 2,82 миллиона рублей ниже указанной изначально в документах суммы.

Подрядчику, согласно договору, предстоит выполнять работы по текущему содержанию и обслуживанию территории Северного городского кладбища, расчищать площади от кустарников и мелколесья, подметать тротуары и заполнять емкости водой.

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