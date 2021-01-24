В Ростовской области произошло смертельное ДТП

В Ростовской области водитель отечественного авто сбил двух пешеходов Фото: "КП" Архив

В Ростовской области отечественный автомобиль насмерть сбил пешехода.

Инцидент произошел в пятницу, 22 января, около половины седьмого вечера в городе Волгодонске. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по улице Железнодорожной в районе дома №2, а в это время по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходили двое мужчин 49 и 33 лет. Шофер не успел затормозить перед пешеходами и оба дончанина оказались под колесами машины.

В результате аварии 33-летнему дончанину понадобилась помощь медиков, но госпитализирован он не был. А 49-летний пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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