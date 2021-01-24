Новые отключения света ожидают ростовчан на предстоящей неделе Фото: "КП" Архив

Отключения света 25 января 2021 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Тысячи ростовчан останутся без света в начале рабочей недели. Об этом сообщает "Донэнерго". Причинами отключений станут работы по профилактике аварийных ситуаций.

Итак, 25 января 2021 года с 8:30 до 16:00 света не будет по следующим адресам: ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; ул. 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-ая Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-ая Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

С 9:00 до 13:00 предстоит посидеть без света жителям улиц ул. 2-я Володарского 1-29, 2-16; ул. Днепростроевская 1-47, 2-58; пер. Житомирский 1-39, 2-38; ул. Загорская 23-25, 40-48; пер. Музыкальный 1-27, 2-28; ул. Портовая 80/2, 104-106, 104а, 82.

Кроме того, с 9:00 до 15:00 электричество будет отсутствовать по адресам: ул. Песчанокопская 57-125,58-120; ул. Лучевая 73-123,78-108; ул. Лесная 103-121,100-116.

А с 9:00 до 17:00 электричеством не смогут воспользоваться жители улиц ул. 6-я линия 22, 26; ул. 2-я линия 1-17, 2-8; ул. 4-я линия 19-39, 20-38; ул. Мурлычёва 87-97, 74-82; ул. 1-ая Майская 41-61, 40-54; пер. Булановский 2; ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Черепахина, 93-111; 2-й переулок, 21-27, 20-24; ул. Скрыпника, 27-41, 28-32; ул. Н. Ополчения, 31-79, 28-112; пер. Приволжский, 28-40; 11-15; 1-й переулок, 39-45; 42-48.

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