Трехлетний ребенок пострадал в аварии в Ростовской области

Две иномарки и отечественное авто столкнулись на трассе в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО

В аварии в Ростовской области пострадал маленький ребенок.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 января, на трассе Новочеркасск - Багаевская около половины восьмого вечера. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 шел на обгон и машину занесло, в результате чего он столкнулся с едущей навстречу иномаркой Toyota под управлением 53-летнего шофера, а за тем и с Chevrolet Lanos, за рулем которого сидел 37-летний водитель.

В результате аварии пострадали трехлетняя девочка, которая ехала в отечественном авто и две женщины-пассажирки Toyota. Их доставили в БСМП медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а взрослые еще проходят обследование.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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