В Ростове пара горожан лишилась украшений и дорогостоящих часов

В Ростове задержали двух подозреваемых в разбое Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове задержали двух местных жителей по подозрению в совершении разбоя.

В ходе оперативных действий удалось установить, что под покровом ночи двое неизвестных взломали оконный замок и забрались в один из домов. Хозяева еще не спали, поэтому грабители сначала пригрозили им чем-то похожим на пистолет, а затем и вовсе связали. После этого злоумышленники вынесли из дома ювелирные украшения и дорогие часы. Общая сумма похищенного составила более трех миллионов рублей.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 52 и 56 лет. Позже стало известно, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и разбои. В настоящее время устанавливается их причастность к другим подобным эпизодам.

- Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Мера пресечения - заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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