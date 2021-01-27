Жена тренера "Ростова" Дарья Карпина рассказала о суете после отдыха

Дарья вернулась в Ростов, но продолжает выкладывать фото с отдыха. Фото: официальный аккаунт Дарьи Карпиной в "Инстаграм"

Мама троих детей, очаровательная блондинка, супруга главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина - Дарья - после новогодних праздников улетела на Мальдивские острова и незабываемо провела там время. Однако к концу отдыха Дарья ужа затосковала по дому, об этом она написала на своей странице в «Инстаграме».

На днях Дарья Карпина вместе с детьми прилетела с отдыха. Девушка сразу же энергично погрузилась в домашние дела. К тому же, ее супруг сейчас находится на сборах ФК "Ростов" в Испании - заботы оказались только на ней.

- Чемоданы разобраны, завтра начинается суета - садик, школа, кружки. А я все еще акклиматизируюсь, - написала Дарья в своем блоге в «Инстаграме».

Ранее Дарья поясняла, что не присоединилась к супругу-тренеру из-за строгих правил, действующих в европейских странах из-за пандемии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Дарья Карпина также на Мальдивских островах много купалась, загорала и читала.

- Я вчера выставила книжку, которую читаю - «Граф Монте-Кристо». И многие ответили, что это их любимая книга, - написала жена тренера в своем блоге. Это знаменитое приключенческое произведение любит и Валерий Карпин, отметила Дарья.

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