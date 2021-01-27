В Ростовской области ведется тотальный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм

Проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм прошли в регионе. Фото: правительство РО

В донском регионе на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм проверили объекты розничной торговли, бытовых услуг и общественного питания.

Мониторинг велся с 18 по 24 января в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Новочеркасске, а также в Зерноградском, Егорлыкском, Октябрьском, Песчанокопском и Целинском районах. Специально сформированные группы проинспектировали порядка 508 объектов. После проведенных проверок составили 21 протокол об административных правонарушениях.

В донской столице нарушения обнаружили в ресторане «БОСФОР», барах-кальянных «МАО», YOUHOO, PARADISE SMOKE. Мало того, что заведения позволяли себе работать после 22:00, вопреки всем запретам, так еще и сами работники и посетители находились там без масок и респираторов. А также, нельзя было не отметить и курение кальяна в общественных местах, а в клубе «ПУНШ» работала танцевальная площадка.

В поселке Персиановском в кафе «САКУРА» сотрудники также работали без масок или респираторов. Те же самые нарушения выявились и в Новочеркасске на территории торговых объектов «МАТИЛЬДА» и «ВОСЕМЬ БОЧЕК». Не соблюдался масочный режим и в Новошахтинске - в особенности в павильоне «ФРУКТЫ и ОВОЩИ» и на торговой точке «Парфюмерия» в ТЦ "МОЛ". Была нарушена и социальная дистанция в магазине «Солнышко».

В селе Песчанокопском в магазине «ЖИВОЕ ПЕННОЕ» также находился сотрудник, не соблюдающий масочный режима

- Всего в ходе исполнения полномочий с начала года сотрудниками департамента проведено 32 рейда (в том числе 12 ночных рейдов), возбуждено 68 дел об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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