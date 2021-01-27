Полное несоблюдение санитарных норм обнаружили после проверки в одном из городских автопарков

В ростовском АТП прошла проверка соблюдения санитарно-эпидемиологческих норм Фото: "КП" Архив

В донской столице провели проверку в отношении АО «АТП № 5».

Сотрудники Роспотребнадзора приехали на территорию предприятия и обнаружили, что водители ездят без масок и не обрабатывают салон транспорта на конечных остановках дезинфицирующими средствами. Кроме того, нет никаких данных о том, какое именно дезинфицирующее средство применяется, когда оно было изготовлено, какая у него концентрация и какой способ обеззараживания применяется. А также отсутствуют сведения о том, какова продолжительность обеззараживания по времени и выполняется ли норма расхода дезинфицирующего средства при проведении дезинфекции салона автобуса на конечной остановке.

- По данным фактам в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы дел направлены в суд для принятия решения о привлечении к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Суд принял решение взыскать с виновных штрафы в сумме 100 и 25 тысяч рублей.

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Проверкам подверглись кальянные, кафе, бары, рестораны и магазины.

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