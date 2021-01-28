Попавшего в Ростове в аварию с жертвами полицейского уволили из МВД

Машины буквально разворотило. ФОТО: соцсети, паблик "Ростов Папа".
22-летний сотрудник полиции, участвовавший в крупном ДТП на подъездах к Ростову, уволен из органов внутренних дел, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Городское управление полицейского ведомство выполнило проверку, причиной увольнения стало «допущенное нарушение служебной дисциплины», пояснили в пресс-службе.
Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 января возле монумента «Тачанка». Полицейский на автомобиле «Хонда» с несколькими пассажирами двигался в сторону Ростова. На мосту, который ростовчане прозвали «прыгающим» из-за неровностей, водитель утратил контроль над автомобилем. «Хонда» оказалась на встречной полосе и столкнулась с такси.
Об аварии сначала сообщили очевидцы в социальных сетях. Автомобили сильно покорежило, детали раскидало на несколько метров.
В ДТП погибли водитель такси и пассажир «Хонды». Следственный комитет возбудил в отношении водителя «Хонды» уголовное дело по статье "Нарушение правил ПДД, повлекшее смерть двух лиц".
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