Попавшего в Ростове в аварию с жертвами полицейского уволили из МВД

Машины буквально разворотило. ФОТО: соцсети, паблик "Ростов Папа".

22-летний сотрудник полиции, участвовавший в крупном ДТП на подъездах к Ростову, уволен из органов внутренних дел, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Городское управление полицейского ведомство выполнило проверку, причиной увольнения стало «допущенное нарушение служебной дисциплины», пояснили в пресс-службе.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 января возле монумента «Тачанка». Полицейский на автомобиле «Хонда» с несколькими пассажирами двигался в сторону Ростова. На мосту, который ростовчане прозвали «прыгающим» из-за неровностей, водитель утратил контроль над автомобилем. «Хонда» оказалась на встречной полосе и столкнулась с такси.

Об аварии сначала сообщили очевидцы в социальных сетях. Автомобили сильно покорежило, детали раскидало на несколько метров.

В ДТП погибли водитель такси и пассажир «Хонды». Следственный комитет возбудил в отношении водителя «Хонды» уголовное дело по статье "Нарушение правил ПДД, повлекшее смерть двух лиц".

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