Ростовчане попросили вернуть на городские улицы маршрут №99

В Ростове попросили вернуть большие автобусы на маршрут №99 Фото: "КП" Архив

В донской столице местные жители просят вернуть на линию автобусы № 99, но запустить на этот маршрут транспорт лишь большой вместимости. Соответствующая инициатива была опубликована на сайте "Активный ростовчанин".

Автор сообщил, что после «транспортной реформы» по маршруту «Стройгородок - Главный автовокзал» стали ходить только автобусы малой вместимости.

- В результате увеличился интервал движения и уменьшилась вместимость пассажиров в данные транспортные средства. В утренние часы со Стройгородка уже на остановке „Рынок“ в автобус малой вместимости невозможно сесть, - пожаловался горожанин.

На последующих остановках транспорт и вовсе может не остановиться. И та же самая проблема возникает по вечерам, но только в обратном направлении. На остановку "Большая Садовая" автобус подходит уже полностью заполненный. Иногда ситуация сохраняется и в течение дня.

Ростовчанин попросил вернуть на маршрут № 99 автобусы большой вместимости. Но при этом стоит оставить и маленькие и присвоить им номер 99А.

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