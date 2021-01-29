Белки устроили себе гнездо прямо под окном ростовчан

В Ростове белки свили гнездо прямо под окном местных жителей. Фото: соцсети - "Это Ростов"

Неожиданных соседей обнаружили у себя за окном жители одной из ростовских многоэтажек.

Обычная среднестатистическая семья проснулась по утру и стала собираться на работу, но после того, как открыли занавески, были просто шокированы. С другой стороны окна, прислонившись к стеклу мирно посапывало целое семейство белок в свитом из веток гнезде. Ростовчане сфотографировали спящих животных и опубликовали снимки в одном из городских пабликов в соцсети.

- Неожиданные соседи, - написал автор поста.

Пользователей тоже не смогли удержаться от комментариев к умилительной фотографии.

«Прелестно! Жаль, у меня негде селиться, я бы их еще подкармливала», «Здорово видеть, как они растут день ото дня!», «Бросайте пить, уже семья из белок», - высказали свое мнение ростовчане.

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