Стрельба в Ростове обернулась арестом для трех местных жителей

В Ростове за устроенную перестрелку под стражей оказались трое дончан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице трое местных жителей оказались под стражей из-за устроенной перестрелки.

Инцидент произошел еще в декабре минувшего года. В полицию позвонили ростовчане и сообщили, что на проспекте Стачки неизвестные устроили перестрелку. Они несколько раз выстрелили в какого-то мужчину в районе местного торгового центра. Мужчину доставили в больницу медики прибывшей к месту происшествия медики скорой помощи.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранителям удалось найти и задержать троих мужчин. Они находились в Мясниковском районе. Первому было 30 лет, а двум его приятелям по 35. При обыске у них обнаружили и изъяли травматическое оружие.

Суд избрал в отношении их меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время идет расследование дела, собираются доказательства и устанавливается вина задержанных.

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