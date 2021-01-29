Несколько человек погибли в пожаре в частном доме в Ростовской области

В Ростовской области сгорел частный дом. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области по неизвестной причине загорелся частный дом.

Инцидент произошел в четверг, 28 января, около половины одиннадцатого утра в селе Николаевка Неклиновского района. В СНТ "Альбатрос" на улице Грушевой загорелся частный дом. Дым по соседству и запах гари почувствовали соседи. Они вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламя распространилось на 48 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось к 10:39, а полностью потушить пожар в 11:13. Когда спасателям удалось войти в здание, там обнаружились обгоревшие тела. В данный момент устанавливаются личности погибших. Причина возгорания тоже остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались девять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова загорелся жилой дом.

Огнем было охвачено шесть квадратных метров.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!