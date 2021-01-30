10 миллионов рублей заплатит подрядчик в Ростове, сорвавший сроки по ремонту школьного стадиона

Рабочие не успели в срок закончить стадион. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону оштрафовали подрядную организацию, которая занималась капитальным ремонтом школьного стадиона. По данным региональной прокуратуры, компания не смогли выполнить все работы в срок.

Как сообщили на официальном сайте надзорного ведомства, речь идет об общеобразовательном учреждении № 37, что в Совестком районе донской столицы. Руководство школы заключило контракт с подрядной организацией на капитальный ремонт прилегающего стадиона.

Вскоре на месте появились рабочие, специальная техника, началась активная деятельность. Вот только сроки, установленные в договоре, исполнитель нарушил, спортивный объект до сих пор не приведен в надлежащее состояние.

В связи с этим прокуратура начала проверку. В результате коммерсантов оштрафовали на сумму в 10 миллионов рублей. Пока решение не вступило в законную силу, однако вскоре руководству компании придется искать деньги, чтобы не понести более серьезную ответственность.

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