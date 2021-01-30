В Ростове дорожный конфликт закончился стрельбой

Пострадавший оказался в реанимации. Фото: Василий Вахрин

В Ростове-на-Дону произошел вопиющий случай: рядовой конфликт на дороге чуть не закончился трагедией. Как сообщил в региональном МВД, все случилось 27 января на улице Крупской. В результате пострадавшего с ранениями доставили в больницу.

Как стало известно "Комсомольской правде", перепалка началась после того, как два водителя не поделили дорогу. Один попытался обогнать автомобиль перед собой, что не понравилось другому мужчине, который находился за рулем отставшей машины. Он решил выйти и разобраться с обидчиком.

Между участникам движения завязался конфликт. Когда подходящие слова закончились, в дело пошли более серьезные средства. Один из них выхватил травматический пистолет, прицелился и произвел несколько выстрелов.

Пули попали в область живота, оппонент упал на землю. Мужчина корчился от боли, раны начали кровоточить. Кто-то из очевидцев вызвал на место скорую помощь. Прибывшие врачи моментально забрали человека в реанимацию.

- Оба участника конфликта установлены. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение, - отметили в ведомстве.

По информации собственного источника "КП", ранения были серьезные, но на данный момент жизни человека ничего не угрожает.

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