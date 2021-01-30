На ремонт трассы донские власти потратят 76 миллионов рублей

Работы закончат к ноябрю текущего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области планируют потратит 76 миллионов рублей на ремонт крупного участка федеральной трассы М4 "Дон". Заказчиком выступает региональное министерство транспорта. Соответствующую информацию опубликовали на сайте "госзакупок".

По данным портала, ремонтировать будут отрезок дороги на 161-м километре по направлению от Ростова до Ставрополя. Основные работы планируют проводить в Песчанокопском районе. В техническом задании сказано, что подрядная организация, которая получит право на реализацию намеченных работ, должна будет демонтировать существующую дорогу, снять покрытие. После этого необходимо постелить новый асфальт, установить бордюры и ограждение.

Кроме того, организация, пока будут идти строительные работы, организует движение транспорта, чтобы автомобили не мешали друг другу при проезде участка. На сайте также сказано, что трассу должны закончить к ноябрю этого года. Средства пойдут из областного бюджета.

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