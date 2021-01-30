В Ростове после реконструкции открылся детский сад

На реализацию проекта потратили 145 миллионов рублей. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону после масштабного ремонта открылся детский сад "8 марта". Дошкольное учреждение располагается на улице Нижненольной. Как сообщили в администрации города, внутри смогут одновременно заниматься 50 детей.

После проведенной реконструкции здесь с комфортом разместятся 3 группы от 15 до 20 человек. Для каждой из них предусмотрен отдельный этаж. Внутри есть все необходимое: физкультурный и музыкальный залы, кабинет психолога, ИЗО-студия, зимний сад и многое другое.

Не останутся в стороне и сами сотрудники, для которых организовали комнаты на третьем этаже. Важно сказать, что все детские площадки оборудованы теневыми навесами, чтобы спрятаться от солнца или дождя. На реконструкцию было потрачено около 145 миллионов рублей.

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