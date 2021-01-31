В Ростове водитель чуть не убил ребенка, заехав во двор

Мужчина не успел затормозить. Фото: ГИБДД по РО

Накануне в донской столице невнимательность местного водителя чуть было не закончилась трагедией. Мужчина за рулем авто заехал во двор дома, когда перед машиной оказался ребенок. Данные сообщили в региональном ГИБДД.

По предварительной информации, все случилось в вечернее время. Примерно в 20:45 на улице Петренко водитель на иномарке двигался по узкой дороге вблизи многоквартирного дома. В какой-то момент прямо перед собой он увидел ребенка. Мужчина ударил по тормозам, но было слишком поздно.

Тяжелая машина наехала на 9-летнего школьника. От удара мальчик упал на землю. Водитель бросил руль, выбежал на улицу и вызвал на место скорую помощь. Приехавшие врачи забрали ребенка в больницу. У него диагностировали различные травмы.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

Машина двигалась по дороге вблизи дома. Фото: ГИБДД по РО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резкое ухудшение погоды ожидает жителей Ростова

Уже завтра утром город накроет сильный туман (подробнее)