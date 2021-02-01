В донской столице ночью сгорел склад-ангар

В Ростове сгорел склад. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону случился пожар на складе.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 января, около половины двенадцатого ночи на улице Киргизской. По неизвестной причине загорелось здание склада ангарного типа. Очевидцы, заметив дым и почувствовав запах гари, незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем уже было охвачено порядка 80 квадратных метров. Локализовать возгорание им удалось только к 00:50, еще через пять минут избавились от открытого горения, а к 02:15 огонь был полностью потушен. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее в ближайшее время предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлечены 47 человек личного состава и 14 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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