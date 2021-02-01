Водитель отечественного авто пострадал в ДТП в донской столице

Массовое ДТП произошло в Ростове. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице случилась массовая авария.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 января, на улице Уланской в районе дома №8 около шести часов вечера. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 ехал по улице Вавилова, в сторону улицы Платона Кляты, но внезапно оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с иномарками Honda CRV, под управлением 43-летнего и Honda Civic, за рулем которой был 26-летний шофер.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля ГАЗ. Он был доставлен в больницу медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. О его нынешнем состоянии пока ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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