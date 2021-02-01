Движение транспорта ограничат в Нахичевани в Ростове-на-Дону

Улицу Мурлычева перекроют более чем на два месяца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничения движения транспорта будут действовать в Нахичевани в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Улицу Мурлычева перекроют от улицы Верхненольной до улицы 6-я Линия. Кроме того, движение запретят на участке улицы между 20-й Линией и 26-й Линией. Ограничения будут действовать с 17 февраля по 30 апреля.

В ведомстве пояснили, что такие меры связаны с капремонтом водопроводной линии на улице Мурлычева.

Напомним, 4 января в Ростове-на-Дону закрыли мост на Малиновского. Движение запретили из-за реконструкции путепровода. Ранее губернатор Василий Голубев сообщал, что сдать объект планируется в первом полугодии текущего года. В первом квартале 2021 года компании-подрядчики должны убрать все объекты, которые мешают строительству моста и подъездов. Власти рассчитывают запустить движение общественного транспорта уже в апреле.

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