Опасный маневр: на Дону водитель устроил тройное ДТП

После аварии машина превратилась в груду металла. Фото: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на трассе «Котельниково-Песчанокопское» утром первого февраля произошла авария. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, водитель вазовской «девятки» решил пойти на обгон, несмотря на то, что такой маневр в этом месте был запрещен.

Мужчина выехал на полосу встречного движения и на скорости влетел в «УАЗ», за рулем которого находился 50-летний водитель. Удар был такой силы, что «девятку» отбросило на остановившийся на полосе разгона «Камаз».

- В результате аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что в донской столице 29 января произошла массовая авария. ЧП случилось на улице Береговой. Из-за гололеда и несоблюдения дистанции на дороге столкнулись четыре автомобиля.

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