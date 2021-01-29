В Ростове на Береговой произошла массовая авария

Сотрудники полиции выясняют детали аварии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице утром, 29 января, произошло массовое ДТП. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, авария случилась на улице Береговой.

Из-за гололеда и несоблюдения дистанции на дороге столкнулись четыре автомобиля,

- «Тойота Рав», «Лада Веста», «Киа» и «Рено». Машины получили механические повреждения.

- Погибших и пострадавших нет, - отметили в пресс-службе областной ГИБДД.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что на донской трассе в кювет слетел автобус. Внутри находились 15 человек, которые ехали из Москвы в Луганск. В результате два человека погибли, трое получили травмы.

А еще в одной аварии, которая произошла в донском регионе, серьезные травмы получил трехлетний ребенок. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 шел на обгон и машину занесло, в результате чего он столкнулся с едущей навстречу иномаркой Toyota под управлением 53-летнего шофера, а за тем и с Chevrolet Lanos, за рулем которого сидел 37-летний водитель.

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